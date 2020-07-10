СМИ сообщили об отключении электричества на западе Тегерана из-за взрыва

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На западе Тегерана был слышен звук взрыва, в районе предполагаемого взрыва было отключено электроснабжение, сообщило иранское информагентство IRIB.

Агентство не приводит другие подробности происшествия. Официальная информация на эту тему пока не поступала.

The New York Times пишет, что, хотя точное место взрыва в пятницу не было определено, по словам аналитиков, в этом районе есть несколько военных и учебных объектов, которые могли стать целью диверсии.

В прошлый четверг сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, который The New York Times приписала диверсии со стороны Израиля. 26 июня взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Парчине.