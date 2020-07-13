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Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в понедельник на объекте, связанном с производством СПГ, на северо-востоке Ирана, сообщают арабские СМИ.

Взрыв прогремел на территории промзоны в провинции Хоросан.

Отмечается, что сначала загорелся резервуар для газового конденсата, затем прогремел взрыв. Повреждено несколько зданий. Данных о пострадавших или жертвах пока не поступало.

С конца июня в Иране произошла серия взрывов и пожаров на разных объектах, в том числе военных и промышленных.

В частности, на прошлой неделе сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, который The New York Times приписала диверсии со стороны Израиля. 26 июня взрыв был зафиксирован в районе военной базы в Парчине.

Иран

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