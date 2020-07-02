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Пожар произошел на предприятии по обогащению урана в Иране

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг утром на территории предприятия по обогащению урана в иранском Натанзе, сообщили СМИ страны со ссылкой на главу города Рамезанали Фирдоуси.

Глава города не объяснил причины инцидента, отметив лишь, что "поводов для беспокойства нет". По его словам, на место были направлены пожарные и спасатели.

В свою очередь, представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди сообщил, что в результате инцидента было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом в Натанзе.

По его словам, жертв нет, завод продолжает функционировать в штатном режиме.

Камалванди сообщил, что специалисты ОАЭИ прибыли на ядерный комплекс Натанз для расследования инцидента.

Иран Натанз

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