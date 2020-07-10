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Посольство КНР в Казахстане предупредило сограждан о новой опасной инфекции

Минздрав Казахстана опроверг сообщения китайских СМИ о "неизвестной смертоносной пневмонии"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Посольство Китая в Казахстане на своем сайте разместило предупреждение для китайских граждан о том, что на территории республики якобы распространяется опасная вызывающая новый тип пневмонии инфекция.

Пандемия коронавируса

Посольство, ссылаясь на данные местных СМИ, утверждает, что с середины июня заболеваемость таким видом пневмонии в Атырауской, Актюбинской и Шымкентской областях "значительно возросла". При этом, говорится в сообщении, смертность от "нового и пока не исследованного типа пневмонии" "значительно выше, чем от COVID-19".

Посольство утверждает, что на сегодняшний день в указанных районах Казахстана инфицированы почти 500 человек, состояние более 30 человек оценивается как критическое. Оно добавляет, что в первом полугодии этого года в Казахстане от пневмонии умерли 1 772 человека, только в июне - 628 человек, в том числе граждане Китая, а исследования этого типа вируса еще не дали конкретных результатов.

Казахстанский Минздрав опроверг информацию ряда китайских СМИ о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии.

"Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что ВОЗ ввела в международную классификацию болезней (МКБ-10) коды для учета пневмоний, когда коронавирусная инфекция диагностирована клинически или эпидемиологически, например симптом "матового стекла" пораженных легких, но лабораторно не подтверждена.

"Казахстан, в этой связи, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространенности коронавирусной инфекции", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве напомнили, что 9 июля на брифинге министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой говорил о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения, в том числе, согласно классификации МКБ-10, "вирусные пневмонии, неуточненной этиологии".

В Казахстане на данный момент подтверждено 53 021 случай заражения COVID-19, выздоровели 31 277 человек, умерли 264.

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