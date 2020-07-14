Минздрав Казахстана рекомендовал школам провести первую четверть дистанционно

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана рекомендовал провести первую четверть нового учебного года в школах дистанционно из-за сезонных простуд и неблагополучной ситуации по коронавирусу, сообщил глава ведомства Алексей Цой. Рекомендация не касается малокомплектных школ.

Министр отметил, что в стране подтверждено 61 755 случаев заражения коронавирусом, в том числе больше 1700 приходится на детей. В период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена, напомнил он. По его словам, возобновление обычного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции за пределами школы.

"С учетом прогноза Национального центра общественного здравоохранения по развитию заболеваемости COVID-19, в целом по республике потребуется наличие порядка 6 365 реанимационных коек, для оснащения которых дополнительно необходимо закупить 4093 стационарных аппаратов ИВЛ. Это обеспечит готовность стационаров с запасом даже к худшему сценарию", - заявил также министр. Он отметил, что в настоящий момент в инфекционных и провизорных стационарах имеются в наличии 966 аппаратов ИВЛ на 1553 реанимационных коек.

13 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия во вторник примет решение о продлении карантина еще на две недели. Правительство прислушалось к рекомендациям Минздрава и 14 июля решило продлить строгие ограничительные меры с 20 июля по 2 августа, объявил премьер-министр Аскар Мамин.

В Казахстане с 5 июля был введен двухнедельный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В частности, в стране остановили пассажирское автобусное автосообщение между регионами, в городах ограничили часы работы общественного транспорта. Запрещены массовые мероприятия, в том числе семейные и памятные. Собираться на улице или в парке можно не больше чем по трое, лицам старше 65 лет выходить на улицу нельзя. Аналогичные карантинные меры вводились в стране с 16 марта по 11 мая. Затем ограничения начали постепенно отменять, но распространение коронавирус ускорилось.