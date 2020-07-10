Лавров выступил за современный дух российско-японского мирного договора

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия предлагает Японии заключить полноценный мирный договор, ответа из Токио пока нет, заявил глава МИД Сергей Лавров на сессии "Примаковских чтений онлайн". По его словам, договор должен быть современным и отражать сегодняшнюю ситуацию, а не расклад 60-летней давности.

"Россия подтвердила в свое время приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал Советский союз... Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела, то есть прекращение состояния войны", - сказал министр.

По словам Лаврова, Россия убеждена в необходимости развивать отношения с Японией, в связи с чем мирный договор должен быть насыщенным, всеобъемлющим, охватывая все сферы отношений: экономику, проблематику безопасности, видение внешнеполитического взаимодействия, гуманитарные, культурные связи и многое другое.

"Мы концептуальные основы такого договора предложили, пока наши японские коллеги не откликаются на такую концепцию", - отметил он.