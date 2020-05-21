В МИД прокомментировали возвращение Японией формулировки о суверенитете над Южными Курилами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Включение Японией в "Синюю книгу по дипломатии" формулировки о японском суверенитете над Южными Курилами противоречит созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на возвращение в "Голубую книгу дипломатии" Японии за 2020 год формулировки о "японском суверенитете над Южными Курилами" и ссылок на так называемый вопрос принадлежности данных островов в контексте российско-японского диалога по Мирному договору. Мы исходим из того, что такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задачи создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит Российской Федерации по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе, уставом ООН и неоспорим".

Ранее агентство Kyodo сообщило, что в ежегодном японском докладе о внешней политике снова появилась формулировка о том, что четыре контролируемых Россией острова у восточного Хоккайдо принадлежат Японии. В докладе говорится, что на северные территории (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) распространяется суверенитет Японии, пишет Japan Times.

В 2019 году в документе не было формулировки о принадлежности четырех северных островов Японии, а в 2018 году она была.