Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 21.05В России 317 554+8 849В мире 4 996 472+98 980

В МИД прокомментировали возвращение Японией формулировки о суверенитете над Южными Курилами

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Включение Японией в "Синюю книгу по дипломатии" формулировки о японском суверенитете над Южными Курилами противоречит созданию благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на возвращение в "Голубую книгу дипломатии" Японии за 2020 год формулировки о "японском суверенитете над Южными Курилами" и ссылок на так называемый вопрос принадлежности данных островов в контексте российско-японского диалога по Мирному договору. Мы исходим из того, что такой шаг прямо противоречит поставленной на высшем уровне задачи создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что "законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит Российской Федерации по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе, уставом ООН и неоспорим".

Ранее агентство Kyodo сообщило, что в ежегодном японском докладе о внешней политике снова появилась формулировка о том, что четыре контролируемых Россией острова у восточного Хоккайдо принадлежат Японии. В докладе говорится, что на северные территории (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) распространяется суверенитет Японии, пишет Japan Times.

В 2019 году в документе не было формулировки о принадлежности четырех северных островов Японии, а в 2018 году она была.

РФ Япония

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к полету авиапассажиров без масок

В МИД РФ пока не получали уведомления от США о выходе из Договора по открытому небу

Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Американский самолет доставил в Москву аппараты ИВЛ

Путин призвал снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

В правительстве передумали создавать госкорпорацию "Росшельф"

Дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок, но в пределах своего региона

Пандемия коронавируса

ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса

ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня из-за коронавируса

Путин велел увеличить число бюджетных мест в вузах РФ уже в 2020 году

Путин велел увеличить число бюджетных мест в вузах РФ уже в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');