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В МИД РФ не стали обсуждать мирный договор с Японией на фоне поправок об отчуждении земель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов назвал гипотетическим вопрос о том, будет ли иметь смысл продолжать с Японией переговоры по мирному договору, если в текст российской Конституции будут внесены поправки о неотчуждаемости российских территорий.

"Давайте гипотетически не будем обсуждать вопросы", - сказал Моргулов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

13 февраля член рабочей группы, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков предложил внести в Конституцию положение о запрете на отчуждение российских территорий.

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. "У нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам, но сама по себе идея мне нравится", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, реагируя на предложение Машкова.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

В июне 2019 года Владимир Путин в эфире ВГТРК заявил, что Россия не намерена передавать Южные Курилы, подчеркнув, что правительство намерено развивать эти территории.

МИД

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