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По заявлению Коломойского открыто еще четыре дела, где фигурирует Порошенко

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Офисе генерального прокурора Украины на днях зарегистрированы четыре уголовных производства по заявлению бизнесмена иэкс-акционера ПриватБанка Игоря Коломойского, в которых фигурирует пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщил адвокат бывшего главы государства Игорь Головань.

"По заявлению обычного человека по фамилии Коломойский в Офисе генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовные производства относительно Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором и, конечно, его заявления касаются ПриватБанка: что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности ПриватБанка, что якобы Порошенко распространял, оглашал банковскую тайну ПриватБанка ну и, как обычно, там злоупотребление служебным положением и даже легализация средств, полученных преступным путем... Никто об этом не поясняет, лишь заявляя заведомо неправдивые обвинения", - сказал Головань журналистам в пятницу в Киеве.

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В свою очередь, адвокат Илья Новиков отметил, что это впервые, когда дела касательно Порошенко инициируются лично Коломойским, и назвал это новым этапом в истории преследования политика. "Мы видели до этого прекрасно, что Игорь Коломойский и близкие ему люди заинтересованы в производствах, которые касаются Петра Порошенко, но это первый у нас момент, когда он - я имею в виду Игоря Коломойского - вышел лично на арену. У нас наступает новый этап в развитии всех этих дел", - сказал защитник.

"Это прекрасно увязывается со всеми событиями вокруг отставки руководства Нацбанка Украины, это прекрасно увязывается с судебными процессами по поводу возвращения ПриватБанка под контроль Коломойского и близких ему лиц. Это еще раз подчеркивает, насколько политические преследования в отношении Порошенко увязаны с действиями на других фронтах, по другим линиям", - отметил Новиков.

По словам Голованя, этот факт указывает на то, кто кооперируется в организации политически мотивированных преследований Порошенко, и высказал убеждение, что перспектива этих уголовных производств - "нулевая", сравнив их с событиями 8 июля в Печерском суде Киева, не избравшем в тот день Порошенко меру пресечения.

Игорь Коломойский Петр Порошенко Украина

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