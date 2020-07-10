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В Минске задержали чемпиона Грузии по бодибилдингу

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Минске задержан абсолютный чемпион Грузии по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе, сообщает издание "Прессбол" со ссылкой на друга задержанного Андрея Ткачева. В июне Лобжанидзе задерживали за участие в "цепи солидарности" в поддержку альтернативных кандидатов в президенты.

"Пришли шесть человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли (...), не сказав куда!" - написал Ткачев в фейсбуке.

Позднее он добавил, что Лобжанидзе грозит обвинение в оскорблении в интернете, и им занимается управление по борьбе с оргпреступностью ГУБОПИК МВД. В комментариях Ткачев написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики "и собираются проводить обыск".

Минская милиция не имеет отношения к задержанию, заявила предствитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Спортсмена задерживали в Минске 19 июня за участие в политической акции и затем оштрафовали на 540 белорусских рублей. Лобжанидзе утверждал, что просто гулял.

Минск МВД Белоруссия Грузия Шота Лобжанидзе

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