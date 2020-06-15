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Белорусскому оппозиционеру Статкевичу добавили 15 суток ареста

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии суд назначил оппозиционеру Николаю Статкевичу еще 15 суток ареста, сообщили в правозащитном центре "Весна". 15 июня истек предыдущий административный арест, который политику назначили после задержания 31 мая за участие в несанкционированной акции.

Как сообщалось, Статкевич был задержан людьми в штатском по дороге на пикет возле Комаровского рынка. 31 мая в Минске и других городах страны прошли пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты.

Кроме Статкевича, новый арест в 15 суток получил блогер Владимир Цыганович, известный тем, что требовал у "Белнефтехима" снизить цены на моторное топливо, сообщили в "Весне".

По данным правозащитников, также 15 суток ареста получили блогер Эдуард Пальчис и некоторые другие участники пикетов по сбору подписей 31 мая в Минске.

Статкевич собирался выдвинуться кандидатом в президенты Белоруссии, однко Центризбирком не допустил его к выбороам, сославшись на непогашенную судимость.

Статкевич - лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада). Он участвовал в президентских выборах в 2010 году и проиграл Александру Лукашенко. 19 декабря 2010 года, после объявления результатов выборов на акции оппозиции в Минске были задержаны больше 600 протестующих, в том числе Статкевич.

В мае 2011 года суд Партизанского района Минска признал его виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам в колонии усиленного режима. Лукашенко 22 августа 2015 года помиловал Статкевича и еще несколько оппозиционных активистов. Судимость политика будет считаться не снятой в течение восьми лет, поскольку массовые беспорядки в УК Белоруссии признаются особо тяжким преступлением.

Белорусси я Николай Статкевич Весна ЦИК Александр Лукашенво Владимир Цыганович Эдуард Пальчис

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