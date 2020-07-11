Военные РФ в Сирии сообщили об атаке боевиков на позиции правительственных войск Сирии

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии сообщили об атаке двух отрядов боевиков на позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий уточнил, что это произошло утром 10 июля.

"Около 9:30 10 июля два отряда боевиков незаконных вооруженных формирований общей численностью до 250 человек из района населенного пункта Зайтунджик атаковали позиции правительственных войск в направлении Шамшуран - Кара-Джагес (провинция Идлиб)", - сказал он на брифинге в субботу.

По словам Щербицкого, подразделениями вооруженных сил САР атака боевиков была отбита. "Нейтрализовано восемь боевиков. Потерь среди сирийских военнослужащих нет", - добавил он.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по трем маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Дейр-эз-Зор. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Телль-эс-Самен - Хак-эль-Сура - Квайрес - аэродром Метрас, рассказал контр-адмирал Щербицкий.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кульджок в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Кафер-Баттих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала в провинции Алеппо со стороны позиций запрещенной в РФ террористической организации "Джабхат ан-Нусра", отметил руководитель ЦПВС.