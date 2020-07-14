Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Идлибе произошел взрыв фугаса по пути следования совместного российско-турецкого патруля на трассе М4. Ранения получили трое росссиян и несколько турецких военных, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В центре уточнили, что российские военные были ранены легко, угрозы их жизни нет. Всех пострадавших быстро вывезли с места происшествия. Раненые россияне доставлены на авиабазу Хмеймим.

Взрывом повредило бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Эти машины также вывезут с места взрыва, патрулирование пока прекрщено.

Подрыв самодельной бомбы произошел во вторник около 8:50 по московскому времени в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации. Командование российской группировки в Сирии "во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности", выясняют, что из боевиков причастен к нападению на птаруль.

Российские и турецкие военные занимаются совместным патрулированием трассы М-4 Сирии в соответствии с договоренностями президентов двух стран от 5 марта 2020 года. Дорога соединяет порт Латакия с иракской границей. Патруливание с участием военных машин и российских беспилотников осуществляется раз в несколько дней или недель, 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль.

Идлиб Сирия Турция Латакия Хмеймим

Новости по теме

Новости

В США возобновят исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Президент Бразилии вернется к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Помпео и Лавров обсудили встречу лидеров стран "пятерки" для празднования 75-летия образования ООН

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Пандемия коронавируса

ВОЗ сочла невозможным в обозримом будущем вернуться "к нормальной жизни" после COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');