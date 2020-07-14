В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Идлибе произошел взрыв фугаса по пути следования совместного российско-турецкого патруля на трассе М4. Ранения получили трое росссиян и несколько турецких военных, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В центре уточнили, что российские военные были ранены легко, угрозы их жизни нет. Всех пострадавших быстро вывезли с места происшествия. Раненые россияне доставлены на авиабазу Хмеймим.

Взрывом повредило бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Эти машины также вывезут с места взрыва, патрулирование пока прекрщено.

Подрыв самодельной бомбы произошел во вторник около 8:50 по московскому времени в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации. Командование российской группировки в Сирии "во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности", выясняют, что из боевиков причастен к нападению на птаруль.

Российские и турецкие военные занимаются совместным патрулированием трассы М-4 Сирии в соответствии с договоренностями президентов двух стран от 5 марта 2020 года. Дорога соединяет порт Латакия с иракской границей. Патруливание с участием военных машин и российских беспилотников осуществляется раз в несколько дней или недель, 14 июля пострадал 20-й с начала марта совместный патруль.