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Число погибших в столкновении на границе Азербайджана и Армении выросло до трех

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Число азербайджанских военных, погибших в результате боя на границе с Арменией, увеличилось до трех, сообщает Минобороны Азербайджана.

В миреВооруженное столкновение произошло на границе Армении и АзербайджанаЧитать подробнее

В министерстве добавили, что, несмотря на усилия врачей, скончался тяжело раненый солдат.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало о двух погибших и пятерых раненых азербайджанских военных.

В воскресенье, 12 июля, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии.

По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы обстреляли азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщил "Интерфаксу", что сначала военнослужащие Азербайджана на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет. В Минобороны Азербайджана утверждают, что армянская сторона также понесла потери.

Азербайджан Армения

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