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В ЮАР запретили продавать алкоголь из-за коронавируса

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса расширил список ограничительных мер, призванных предотвратить распространение коронавируса, в их числе - запрет на продажу алкоголя, сообщает "Би-би-си".

Пандемия коронавируса

Помимо запрета на продажу алкоголя, в стране с понедельника, 13 июля, вводится комендантский час. Выходить из дома запрещается с 21:00 до 04:00 по местному времени. Ношение масок на улице становится обязательным. Кроме того, действие режима чрезвычайного положения продлено до 15 августа.

Обращаясь к согражданам, президент ЮАР заявил, что большинство жителей страны принимают меры для предотвращения распространения коронавируса, но некоторые ведут себя безответственно по отношению к себе и окружающим. По его словам, некоторые люди устраивают вечеринки, "попойки", а также ходят в людных местах без маски.

Рамафоса объяснил введение запрета на продажу алкоголя необходимостью разгрузить систему здравоохранения страны. Как поясняет "Би-би-си", это должно сократить число пьяных драк, эпизодов домашнего насилия и пьянства по выходным, распространенного в ЮАР.

Ранее во время пандемии коронавируса в стране уже действовал трехмесячный запрет на продажу алкоголя. Врачи и полиция заявляли, что это позволило сократить число экстренных обращений в больницу, однако южноафриканские пивовары и виноделы жаловались, что их изгнали из бизнеса.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Южно-Африканской Республике выявлено более 276 тысяч случаев COVID-19, скончались свыше 4 тысяч заболевших, почти 135 тысяч выздоровели.

ЮАР Коронавирус

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