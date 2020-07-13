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Вопрос о санкциях против РФ за кибератаку на Бундестаг будет решать Совет ЕС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о предполагаемых санкциях ЕС в отношении России за кибератаки на Бундестаг в Германии находится в компетенции Совета ЕС, то есть государств-членов Евросоюза, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Что касается потенциальных адресных санкций, это Cовету надлежит решать, будут ли определены некий человек или организация в рамках санкционного режима ЕС за правонарушения в киберпространстве - режим санкций за киберпреступления, который может быть использован в ответ на кибератаки, угрожающие Европейскому союзу или его государствам-членам", - сообщил собеседник агентства в понедельник в Брюсселе.

"Государства-члены союза могут вносить предложения по назначению санкций. В таком случае решение должно единогласно приниматься Советом ЕС", - отметил представитель ЕК.

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Он обратил внимание на то, что "санкции являются одной из мер того, что мы называем "набором инструментов кибернетической дипломатии", и представляют собой часть более широкого подхода ЕС в области кибернетической дипломатии, целью которого является предотвращение конфликтов, стабильность киберпространства и уменьшение угроз для кибербезопасности".

В конце мая представитель МИД Германии сообщила, что Берлин обратится к европейским структурам с просьбой ввести санкции в отношении россиян, ответственных за совершенную в 2015 году кибератаку на Бундестаг.

Решение о введении санкций в отношении РФ из-за кибератаки на Бундестаг пока не принято, сказал официальный представитель немецкого МИД Райнер Бройль в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса" в Берлине.

"Это новый санкционный режим, который мы пытаемся задействовать впервые. Мы высказали эту просьбу в кругу государств-членов и получили поддержку.Конфиденциальные переговоры еще идут, поэтому в настоящий момент не могу вам сообщить конкретно", - заявил Бройль.

ЕС Россия Германия

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