Экс-глава Минздрава Крыма осужден на Украине на 10 лет за госизмену

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Днепровский районный суд Киева в понедельник приговорил 60-летнего бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского к 10 годам лишения свободы, признав виновным в госизмене, написал в понедельник в фейсбуке его адвокат Валентин Рыбин.

Он сказал "Интерфаксу", что подаст апелляционную жалобу на приговор.

Михальчевский возглавлял Минздрав Крыма непродолжительное время - с конца февраля до середины июня 2014 года - в первом после присоединения полуострова к РФ российском правительстве регионе. На тот момент еще и.о. главы Крыма Сергей Аксенов предложил министру и двум его заместителям написать заявление об увольнении на фоне массовых нарушений (в частности, взимания больницами платы за лечение под видом благотворительных взносов и фактически разворовывания поступавшей в регион гуманитарной помощи). После отставки хирург Михальчевский переехал в 2015 году в Киев.

Служба безопасности Украины задержала врача в начале 2018 года. Ему объявили подозрение в "посягательстве на территориальную целостность Украины" (статья 110 Уголовного кодекса этой страны) и "госизмене" (статья 111 УК Украины). Он вину не признал.

Бывший чиновник полтора года содержался в СИЗО, затем суд отпустил его под домашний арест.

Прокуратура просила приговорить экс-главу Минздрава Крыма к 13 годам лишения свободы. Защита настаивала на полной невиновности Михальчевского, ссылаясь на неподсудность его деяний согласно Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов. В частности, она ссылалась на статью 20 конвенции: "Лица, занимающиеся систематически и исключительно обслуживанием и администрацией гражданских больниц, (. . .) должны пользоваться уважением и покровительством".

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.