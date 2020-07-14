Помпео и Лавров обсудили встречу лидеров стран "пятерки" для празднования 75-летия образования ООН

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили встречу стран "пятерки", а также Афганистан и вопрос безопасности выборов, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили вопрос о созыве в ближайшее время лидеров стран "пятерки" для празднования 75-й годовщины основания Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

"Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили вопрос о созыве в ближайшее время лидеров стран "пятерки" для празднования 75-й годовщины основания Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что госсекретарь США и глава МИД РФ также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе Афганистан.

Кроме того, Помпео поднял вопрос о безопасности выборов, сообщает внешнеполитическое ведомство США.

Ранее МИД РФ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США в ходе телефонного разговора в понедельник детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике", - отмечалось в сообщении.

Стороны рассмотрели задачи урегулирования конфликтов в отдельных регионах мира, включая ситуации в Афганистане, Ливии и Сирии, добавили в МИД РФ.