Трамп согласился на встречу "ядерной пятерки" по инициативе Путина

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп согласился на встречу лидеров стран "ядерной пятерки" (государства, обладающие ядерным оружием - РФ, США, Великобритания, Франция, Китай) по инициативе президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот, совсем недавно, президент Трамп подтвердил свое согласие и поддержку этого предложения", - сказал Лавров журналистам во вторник.

Министр добавил: " Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем, сможем достичь согласия, тогда об этом будет объявлено".

Говоря о повестке дня этой встречи Лавров сказал: "Повестка дня, как мы себе видим и как мы об этом сообщили нашим партнерам по "пятерке" постоянных членов СБ ООН, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, ответственность которого закреплена в уставе ООН".

"Это гораздо шире, чем просто вопросы, связанные с разоружением, контролем над вооружением, это и региональные конфликты, это и новые вызовы и угрозы, такие как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля и пополнить список смертоносных угроз человечеству", - продолжил Лавров, подчеркнув, что все эти темы "требуют осмысления на самом высоком уровне".

"Конечно, вопросы стратегической стабильности являются частью той повестки дня, которые требуют срочных и неотложных шагов, но в более широком плане речь идет и о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо", - сказал российский министр.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, выступая 23 января в Иерусалиме на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", предложил организовать саммит России, КНР, США, Франции и Великобритании для обсуждения самых серьезных мировых проблем.

Президент Путин подчеркнул, что страны-основательницы ООН, 75-летие которой отмечается в этом году, "несут особую ответственность за сохранение цивилизации".