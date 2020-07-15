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Пентагон официально подтвердил вывод части войск из Афганистана

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Cоединенные Штаты выполнили свою часть соглашения с афганским движением "Талибан" (запрещено в РФ) в части, касающейся вывода войск с пяти военных баз в Афганистане, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство", - говорится в заявлении военного чиновника.

По его словам, в Афганистане остаются немногим более 8 тыс. американских военных, а пять баз переданы афганцам.

Он, вместе с тем, отметил, что США "сохраняют возможности и полномочия, необходимые для самозащиты и защиты союзников и партнеров, а также национальных интересов США".

Он обратил внимание на то, что "все стороны должны снизить уровень насилия и приступить к межафганским переговорам, способным обеспечить достижение согласованного и прочного мира в Афганистане".

Афганистан США Талибан

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