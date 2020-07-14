Бабарико обратился в комитет ООН из-за задержания и заключения под стражу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Виктор Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, обратился в Комитет по правам человека ООН из-за задержания и заключения под стражу, сообщили его адвокаты.

"Сообщение Виктора Бабарико содержит, в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба, - рассказали адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский порталу tut.by.

Защита Виктора Бабарико получила от Комитета по правам человека ООН подтверждение регистрации индивидуального сообщения. В поданном сообщении говорится о нарушении статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания Виктора Бабарико и заключения его под стражу.

В Комитет Виктор Бабарико обратился 6 июля. Индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020.

По состоянию на 13 июля, Комитет по правам человека запросил у Белоруссии информацию о том, оценило ли государство должным образом риски того, что заключение под стражу будет препятствовать реализации политических прав заявителя в грядущих президентских выборах. Информация должна быть предоставлена Комитету до 22 июля.

Адвокаты напоминают, что Комитет по правам человека – это орган мониторинга и контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Белоруссия с 1973 года является государством-участником этого международного договора, поэтому обязалась уважать и обеспечивать гарантированные в нем права.

"Став участником Первого факультативного протокола к Пакту в 1992 году, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом", - отмечают защитники.

Как сообщалось, 14 июля ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Штаб экс-банкира заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в суде.