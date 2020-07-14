Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Бабарико обратился в комитет ООН из-за задержания и заключения под стражу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Виктор Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, обратился в Комитет по правам человека ООН из-за задержания и заключения под стражу, сообщили его адвокаты.

"Сообщение Виктора Бабарико содержит, в том числе запрос о срочных мерах, а именно, чтобы Комитет по правам человека выразил просьбу государству не препятствовать его участию в президентских выборах, чтобы он мог эффективно пользоваться своими правами как претендент в кандидаты, включая доступ к СМИ, избирателям и членам своего штаба, - рассказали адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский порталу tut.by.

Защита Виктора Бабарико получила от Комитета по правам человека ООН подтверждение регистрации индивидуального сообщения. В поданном сообщении говорится о нарушении статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах в результате необоснованного задержания Виктора Бабарико и заключения его под стражу.

В Комитет Виктор Бабарико обратился 6 июля. Индивидуальному сообщению присвоен регистрационный номер 3788/2020.

По состоянию на 13 июля, Комитет по правам человека запросил у Белоруссии информацию о том, оценило ли государство должным образом риски того, что заключение под стражу будет препятствовать реализации политических прав заявителя в грядущих президентских выборах. Информация должна быть предоставлена Комитету до 22 июля.

Адвокаты напоминают, что Комитет по правам человека – это орган мониторинга и контроля за соблюдением Международного пакта о гражданских и политических правах. Белоруссия с 1973 года является государством-участником этого международного договора, поэтому обязалась уважать и обеспечивать гарантированные в нем права.

"Став участником Первого факультативного протокола к Пакту в 1992 году, Беларусь признала компетенцию Комитета по правам человека принимать и рассматривать сообщения от лиц, которые заявляют, что государством нарушены их права, предусмотренные Пактом", - отмечают защитники.

Как сообщалось, 14 июля ЦИК не зарегистрировал Виктора Бабарико кандидатом в президенты. Штаб экс-банкира заявил, что будет обжаловать решение ЦИК в суде.

Белоруссия Виктор Бабарико

Новости по теме

Новости

Белоруссия и РФ подписали соглашение об условиях поставки нефти

Пандемия коронавируса

30 больных коронавирусом умерли в Байконуре

30 больных коронавирусом умерли в Байконуре

В центре Парижа произошли столкновения протестующих с полицией

Пандемия коронавируса

На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19

На президента Киргизии подали заявление в прокуратуру из-за ситуации с COVID-19

Еще двое армянских военных погибли в боях на границе с Азербайджаном

Взлетная палуба обрушилась на горящем третий день десантном корабле США

Взлетная палуба обрушилась на горящем третий день десантном корабле США

Хорватия открыла границы для россиян

Хорватия открыла границы для россиян

Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года

Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником

Меркель в "баварском Версале" провела переговоры с возможным преемником
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');