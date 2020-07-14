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ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты
Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Причиной отказа в регистрации Бабарико председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из Комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах, не отраженных в декларации. Также в ЦИК заявили, что Бабарико использовал помощь иностранного государства. Помощью иностранного государства комиссия сочла участие в инициативной группе Бабарико сотрудников ОАО "Белгазпромбанк", акционерами которого являются российские "Газпром" и Газпромбанк.

Бабарико-старший и его сын Эдуард Бабарико находятся под арестом. Экс-главе "Белгазпромбанка" обвинения предъявлены по трем статьям УК Белоруссии: о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года. После объявления решения баллотироваться в президенты республики он покинул свой пост. В банковской системе Белоруссии работал с июля 1995 года.

Как сообщалось, документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень. Этап проверки подписей прошли шесть кандидатов: у Цепкало оказалось 75 249 подписей против необходимых ста тысяч.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

Белоруссия Виктор Бабарико

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