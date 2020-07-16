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Белоруссия закупила у США очередной танкер с 80 тыс. тонн нефти

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Белоруссию в августе будет поставлен второй танкер с 80 тыс. тонн американской нефти, заявили в концерне "Белнефтехим".

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т. нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", - говорится в сообщении концерна.

В "Белнефтехиме" отметили, что срок прибытия танкера в литовский порт Клайпеда - 6-8 августа. Оттуда по железной дороге нефть отправят на белорусский НПЗ "Нафтан". "В августе нефть полностью будет на заводе", - заявили в ведомстве.

"Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ. Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals", - добавили в концерне.

Вечером 5 июня в литовский порт Клайпеда из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер с 77 тыс. тонн нефти для Белоруссии. Это был первый в истории республики груз нефти из США. Первая американская нефть начала поступать для переработки на "Нафтан" 11 июня.

В конце июня министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти в Белоруссию - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.

Белоруссия Белнефтехим США Клапейда White Eagle Blend

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