В Минске назвали поставку нефти из США в Белоруссию долгосрочной программой

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Поставка американской нефти в Белоруссию является не одноразовой акцией, а долгосрочной программой, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Поставка американской нефти - это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа. Это необходимо для Белоруссии, чтобы избежать потрясений в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с возможными финансово-экономическими кризисами. Они, к сожалению, возникают регулярно - то пандемия, то биржа где-то рухнет", - сказал Макей журналистам в Минске во вторник.

"Мы должны быть готовы и устойчивы к этим вызовам", - подчеркнул он.

По словам главы МИД, точно так же Минск намерен активно работать над поставками углеводородов и из других источников, с других направлений. "В том числе с Ближнего Востока и из ряда других государств", - уточнил он.

"Надо смотреть на экономику, покупать там, где дешевле. Наученные горьким опытом различных экономических кризисов, мы пришли к выводу о том, что диверсификация - это жизненно необходимый принцип, политика для нашего государства", - сказал Макей.

Он напомнил о поручении президента Белоруссии Александра Лукашенко насчет обеспечения покупки порядка 30% нефти из альтернативных источников. "Над этим работают сейчас плотно структуры "Белнефтехима" в тесной координации с МИД и другими заинтересованными", - сообщил Макей.