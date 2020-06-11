Белоруссия впервые в своей истории получила американскую нефть

Первая партия нефти из США начала поступать на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан"

Первый танкер NS Captain с нефтью для Белоруссии Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Первая партия нефти из США начала поступать в Белоруссию на ОАО "Нафтан" в четверг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Американская нефть начала поступать на "Нафтан". В полдень нефть начали сливать из цистерн прибывшего утром состава. Завод готовится вовлекать ее в переработку", - проинформировали в концерне.

Уточняется, что в течение 10 дней вся нефть поступит на завод.

Вечером 5 июня в Клайпеду из порта Бомонт (штат Техас) прибыл танкер NS Captain. Оператор литовского нефтетерминала - компания Klaipedos nafta сообщила, что он доставил 77 тыс. тонн нефти для Белоруссии. Это первый в истории республики груз нефти из США.

Литовский государственный ж/д оператор Lietuvos gelezinkeliai уточнял, что в целом для доставки груза будет сформировано 22-23 состава. Ежесуточно планируется отправлять по 120 цистерн, или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти.

Посольство США в Литве 6 июня отмечало, что эта "конкурентоспособная сделка", реализованная поставщиком энергоресурсов United Energy Trading совместно с американской компанией Getka и ее партнером в Польше Unimot, укрепляет самостоятельность и независимость Белоруссии.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, в свою очередь, подчеркивал, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии в 2020 и в последующие годы.

Ранее, 12 мая, в Клайпеду прибыл седьмой в этом году танкер с нефтью для Белоруссии - 87 тыс. тонн нефти было доставлено из Саудовской Аравии, она была приобретена у компании Saudi Aramco. Также в этом году в Клайпедском порту с танкеров переваливалась норвежская и российская нефть.

Кроме того, осуществлялась поставка нефти через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь.

По данным "Белнефтехима", груз американской нефти станет уже 12-й танкерной поставкой в текущем году от альтернативных поставщиков. "Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти", - отмечал концерн.