Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру Белоруссии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Представителей штаба экс-банкира Виктора Бабарико, которому отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии, вызвали в Генеральную прокуратуру, в штабе утверждают, что "повестка конструктивная".

"Марию Колесникову (представитель штаба - ИФ) и Максима Знака (юрист штаба - ИФ) вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Белоруссии с просьбой принять меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении штаба в твиттере.

Там также отмечается, что в штабе "созвонились с генпрокуратурой, повестка конструктивная". По информации штаба, встреча должна состояться в четверг.

Центризбирком Белоруссии во вторник отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.