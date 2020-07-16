Во Франции ношение масок в общественных местах станет обязательным

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Франции Жан Кастекс заявил в сенате, что использование защитных масок "со следующей недели" будет обязательным во всех общественных помещениях, сообщает Le Figaro.

Накануне премьер в интервью газете Le Parisien заявил , что такая мера будет введена в стране не позднее 1 августа.

Газета отмечает, что ускорение применения такой меры связано с адресованной правительству критикой: если маски способны сдержать распространение эпидемии, то не стоит ждать еще полмесяца.

В свою очередь официальный представитель правительства объяснил, что "идет юридическая и техническая работа" по этому вопросу. По его словам, предстоит ясно определить, что считать "закрытым общественным пространством", и подготовить на местах реализацию этого решения.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 июля заявил в телеинтервью, что хотел бы сделать ношение масок обязательным в общественных местах уже в ближайшие недели. "Мы знаем, что на транспорте это происходит очень успешно. Но это недостаточно упорядочено в общественных помещениях", - сказал он.

По его словам, в частности, в список мест с обязательным ношением масок должны быть включены магазины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции выявлено 210 568 случаев заболевания COVID-19, умерли 30 123 человека. На 15 июля суточный прирост зараженных в стране составил 928 человек.