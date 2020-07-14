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Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19

Франция посвятила День взятия Бастилии медикам, борющимся с COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Национальный праздник Франции 14 июля - День взятия Бастилии - в 2020 году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона сосредоточены на чествовании медицинского персонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Традиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 года. Вместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техники. Празднества транслировались французскими телеканалами.

Пандемия коронавируса

По площади прошли строем подразделения основных родов войск, военные музыканты. К ним под торжественную музыку присоединились медицинские работники в белой униформе.

Сокращенным на этот раз был и воздушный парад. Над Парижем пролетело несколько самолетов. Состоялся также пролет отряда вертолетов. В конце церемонии, продолжавшейся около часа, асы пилотажной группы "Патруль де Франс" на этот раз раскрасили небо не только в цвета французского триколора, а оставили также белый след в честь медиков страны.

Не было обычной для этого дня толпы зрителей на подходах к месту торжеств. В церемонии участвовали менее 5 тыс. человек, как предписано действующими в условиях пандемии санитарными правилами для массовых мероприятий. В тих числебыли 2,5 тыс. зрителей, из которых 1,4 тыс. - те, кто противостоял и противостоит распространению эпидемии: медицинские работники, чиновники соответствующих ведомств, представители общественных организаций и гражданского общества. Были приглашены родственники медиков, погибших в борьбе с коронавирусом.

В конце церемонии на площади Конкорд под звуки "Марсельезы" было развернуто огромное полотнище государственного флага Франции.

Празднование Дня взятия Бастилии во Франции

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В 2020 году из-за пандемии COVID-19 национальный праздник отмечается по сокращенной программеТоржества по предложению президента Эммануэля Макрона сосредоточены на чествовании медицинского персонала и других работников передовой борьбы с коронавирусомТрадиционный военный парад на Елисейских полях был отменен впервые с 1945 годаВместо него на площади Конкорд прошла торжественная церемония с относительно небольшим количеством участников без использования военной техникиПо площади прошли строем подразделения основных родов войск, военные музыкантыК ним под торжественную музыку присоединились медицинские работники в белой униформеСокращенным на этот раз был и воздушный парад. Над Парижем пролетело несколько самолетов.В церемонии участвовали менее 5 тыс. человек, как предписано действующими в условиях пандемии санитарными правилами для массовых мероприятийНе было обычной для этого дня толпы зрителей на подходах к месту торжествПразднества транслировались французскими телеканаламиНа торжественной церемонии присутствовала первая леди Франции Брижит МакронВ конце церемонии, продолжавшейся около часа, асы пилотажной группы "Патруль де Франс" раскрасили небо не только в цвета французского триколора, а оставили также белый след в честь медиков страны
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 национальный праздник отмечается по сокращенной программе
Франция

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