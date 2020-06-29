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Меркель заверила, что надевает маску в магазине

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.

В понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая прошла в пригородной правительственной резиденции Мезеберг под Берлином, Меркель спросили, почему она никогда не носит маску, как это предписано в Германии для борьбы с пандемией коронавируса.

Канцлер заверила, что это не так. "Когда я соблюдаю правила дистанции, то мне не нужно надевать маску, а когда я их не соблюдаю, например, иду в магазин, то мы, очевидно, не встречаемся. Иначе вы бы уже увидели меня в маске", - сказала она.

"Но я не скажу вам, куда я хожу за покупками", - добавила канцлер.

Большой тайны, однако, в этом нет, поскольку журналисты регулярно видят Меркель с продуктовой тележкой в магазинах неподалеку от правительственного квартала в Берлине.

Германия Ангела Меркель

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