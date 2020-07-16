На саммите ЕС собрались обсудить отношение России к истории

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран ЕС могут на первом за время пандемии коронавируса очном саммите ЕС 17-18 июля заслушать по разделу "Прочее" информацию о том, как Россия интерпретирует историю, сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Подвергнуто сомнению то, как Россия рассматривает историю. Некоторые этим обеспокоены, и такой вопрос был поставлен", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности.

Он уточнил, что никакое постановление по этому вопросу не предвидится, так как это просто "актуализация известного".

"Одна из делегаций хочет проинформировать своих коллег. В любом случае, никто не просил принять заключений или решения по данному вопросу", - ответил функционер ЕС на соответствующий вопрос.