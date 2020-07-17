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Саммит ЕС в Брюсселе рассмотрит план восстановления экономики

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Первое очное за время пандемии коронавируса заседание Европейского совета пройдет в Брюсселе 17 и 18 июля с целью согласования позиций государств-членов ЕС по союзному бюджету на 2021-2027 годы и плану антикризисного восстановления экономики NextGenerationEU.

"Пандемия COVID-19 унесла много жизней по всей Европе и стала серьезным ударом по нашим экономике и обществу. Это продолжает сказываться на нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение устойчивого восстановления. С этой целью наша встреча на этой неделе будет посвящена многолетнему бюджету и плану восстановления", - говорится в письме-приглашении председателя Евросовета Шарля Мишеля на внеочередной саммит ЕС европейским лидерам.

"Поиск соглашения потребует от всех напряженной работы и политической воли", - подчеркнул он.

Мишель сообщил 10 июля о предложении Брюсселя по размеру пакета экономического восстановления и семилетнему бюджету ЕС для обсуждения на саммите.

Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде субсидий и 250 млрд евро - в форме займов. Помимо этого плана, предложен бюджет ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 трлн евро.

Финансовые разногласия

Однако в Брюсселе допускают, что на саммите может быть сформулировано новое предложение по долгосрочному бюджету союза и плану антикризисного восстановления с учетом позиций государств-членов, заявил в четверг журналистам высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Чтобы быть честным перед вами, мы еще не достигли наших целей. Нет гарантии, что мы придем к согласию. Как раз наоборот: остаются достаточно серьезные различия во взглядах. Надо еще навести много мостов", - сообщил функционер ЕС.

Так, пока разнятся позиции по основополагающему элементу переговоров - размеру бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Также предстоит договариваться и по параметрам плана восстановления экономики NextGenerationEU - соотношению субсидий и займов, собственным ресурсам Евросоюза.

Ожидается трудный поиск решения и для вопросов согласования бюджетного финансирования стран ЕС с обеспечением выполнения союзного законодательства. Предстоят дискуссии относительно обусловленности финансирования, в частности, соблюдением климатического курса Евросоюза и норм правового государства.

"Это тоже вопросы, которые создают проблемы, по крайней мере, для одной делегации", - отметил высокопоставленный собеседник журналистов, не уточняя, о делегации какой страны идет речь.

Отвечая на вопросы, он допустил, что по ходу саммита могут возникнуть новые предложения, но переговоры начнутся с обсуждения предложения, выдвинутого председателем Европейского совета. "Мы считаем, что это сбалансированное предложение", - сказал чиновник ЕС.

Отношение россиян к истории

По разделу "Прочее" на саммите ЕС могут заслушать информацию о том, как Россия интерпретирует историю.

"Подвергнуто сомнению то, как Россия рассматривает историю. Некоторые этим обеспокоены, и такой вопрос был поставлен", - сообщил в четверг журналистам в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

Он уточнил, что никакое постановление по этому вопросу не предвидится, это, по его словам, "актуализация известного". "Одна из делегаций хочет проинформировать своих коллег. В любом случае, никто не просил принять заключения или решения по данному вопросу", - ответил функционер ЕС на соответствующий вопрос.

В масках и без рукопожатий

Ранее представитель Европейского совета ознакомил журналистов с условиями, в которых пройдет первая после перерыва, вызванного пандемией, встреча в верхах Евросоюза.

"ЕС на пути возвращения к обычному режиму работы. Приняты необходимые меры для защиты здоровья государственных лидеров и их советников. Сокращено число участников совещания, обеспечены требования социальной дистанции", - отметил он.

Обычно в зале заседаний каждого лидера страны сопровождают 19 человек его команды. На этот раз вместе с главой делегации в здание "Европа" смогут войти только шесть советников и помощников. Размещение в залах для переговоров будет организовано так, чтобы расстояние между участниками было не менее полутора метров.

Лидеры встретятся в центральном зале на пятом этаже здания "Европа". При площади в 850 квадратных метров в обычное время он вмещает 330 человек. В пятницу на пленарном заседании в нем будет находиться только 31 участник встречи.

Глава Евросовета Мишель попросил глав государств и правительств надевать маски перед началом заседания, когда социальную дистанцию будет трудно соблюсти, и носить их всякий раз в течение саммита в подобных ситуациях - например, в перерывах.

Не будет никаких рукопожатий по прибытии, делегации будут разделены: лидеры стран пройдут от автомобилей в подъезд VIP здания "Европа", а их сопровождающие - через соседний корпус "Юстус Липсиус".

Обычно на саммитах в залах пресс-центра и атриуме корпуса "Юстус Липсиус" работают до полутора тысяч журналистов. На этот раз только небольшой пул телевизионных операторов и фоторепортеров, согласованный с Ассоциацией международной прессы в Брюсселе, будет допущен на саммит. Журналистам для вопросов и ответов остаются виртуальные итоговые пресс-конференции.

Хроника 27 января – 17 июля 2020 годаЭкономический кризис
ЕС

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