Кремль назвал неверным замечание об использовании в статье Путина фейковой цитаты Гитлера

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг предположение о том, что в статье Владимира Путина об истории Второй мировой войны была использована фейковая цитата Адольфа Гитлера, заметив, что все, что использовалось в этой работе, является архивными документами, а не пересказом чьих-то слов.

"Неверное замечание одного из историков. Все, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а является прямым цитированием документов из архивов. И в этом ценность этого материала", - сказал Песков во вторник журналистам.

Так он отреагировал на ссылку журналистов на мнение одного из историков, который заявил, что аутентичность использованной цитаты Адольфа Гитлера не подтверждена.

Песков добавил, что статья Путина - не просто рассуждение или попытка дать какую-то оценку событиям прошлого, это "передача непосредственно информации, которая указана и хранится в архивных материалах, в первоисточниках". "Поэтому, скажем так, разные прочтения абсолютно исключены. Вы знаете, что сам президент сказал, что он заинтересовался этой темой, он сказал это на предновогоднем саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Он действительно и накануне Нового года работал с нашим архивным ведомством - с Росархивом, с разными историками, поэтому здесь большая часть работы была проделана самим президентом", - сказал Песков.

Он добавил, что Путин лично знакомился с архивными документами, которые ему передавали.