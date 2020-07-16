Белый дом заявил о работе с партнерами над защитой данных о разработках вакцины от COVID

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и их партнеры - Британия и Канада - тесно сотрудничают для обеспечения безопасности данных, касающихся разработки вакцины от коронавируса COVID-19, сообщила в четверг представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы работали очень тесно с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность этой информации, и мы будем и впредь продолжать это делать", - заявила Макэнани на брифинге.

В четверг Британия, США и Канада обвинили хакерскую группировку APT29 в том, что она пыталась похитить у них данные относительно разработки вакцины от коронавируса. Они заявили, что эта группировка - российская, и, вероятно, российские власти в курсе о ее деятельности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является кража интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.