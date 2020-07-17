Делегация США обсудила с Хафтаром возможность вывода войск из нефтяных районов Ливии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Делегация США обсудила с командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром предложение о полном выводе из региона "нефтяного полумесяца" страны вооруженных формирований и размещения там европейских сил под эгидой ООН, сообщила газета The Libyan Observer.

По ее данным, встреча состоялась в штаб-квартире Хафтара близ Бенгази на востоке Ливии.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии закрыты с января из-за блокировки нефтяных объектов силами Хафтара.

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует Правительство национального согласия (ПНС), а восток – армия Хафтара, которая поддерживает парламент, заседающий в городе Тобруке.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Анкара на днях заявила, что ПНС пойдет на прекращение огня только в случае, если ЛНА отойдет от Сирта и Аль-Джуфры. В противном случае войска Триполи при поддержке Турции начнут военную операцию.

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.