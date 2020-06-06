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Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу
Нефтяное месторождение Шарара в Ливии
Фото: Reuters

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Трубопровод Хамада-Завия был закрыт в январе местными группировками, объединенными с восточными силами во главе с командиром Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром, что вынудило Ливийскую национальную нефтекомпанию (National Oil Corporation, NOC) прекратить добычу и объявить форс-мажорные обстоятельства в Шараре и прилегающем месторождении Эль-Филь (El Feel).

Контролирующий трубопровод клапан был вновь открыт в пятницу вечером, говорят источники.

Месторождение Шарара имеет производительность до 300 тыс. б/с и управляется совместным предприятием между NOC, Total, Repsol, OMV и Equinor.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, признанное ООН, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара.

Ливия National Oil Corporation NOC Хамада-Завия Шарара

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