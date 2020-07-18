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Огонь уничтожил орган в одном из крупнейших соборов Франции

Огонь уничтожил орган в одном из крупнейших соборов Франции
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Фото: Reuters

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сильный пожар уничтожил орган в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, передает BFMTV.

"Разрушения затронули большой орган, который, наверное, полностью уничтожен. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушением", - заявил журналистам начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле.

Вместе с тем он отметил, что этот пожар не стоит сравнивать с пожаром Нотр-Дам де Пари 15 апреля 2019 года.

В свою очередь прокурор Нанта сообщил, что на месте пожара обнаружены признаки поджога. Причины возгорания устанавливаются.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в субботу в Брюсселе на саммите ЕС, выразил в своем твиттере поддержку пожарным, ведущим борьбу с огнем в соборе.

Сильный пожар в соборе возник в субботу утром. По данным телеканала BFMTV, на месте работают около сотни пожарных. Сообщается, что огонь удалось локализовать.

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

Собор строился в период с 1434 по 1891 год. Это уже четвёртая церковь на этом месте; ему предшествовала раннехристианская римская часовня в Намнете (III век), собор VI века и собор в романском стиле XI века.

Нотр-Дам после пожара

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Франция Нант собор Святых Петра и Павла.

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