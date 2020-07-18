В соборе XV века в Нанте произошел пожар

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сильный пожар возник в субботу утром в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, сообщают французские СМИ.

По данным радио France Bleu, густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания. Пожарные заявили прессе, что с огнем пока не удается справиться.

На месте работают около 60 пожарных, развернут значительный полицейский персонал.

Sur place, au moins six camions de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Le périmètre est bloqué par les forces de l'ordre. #Nantes #incendie @SDIS44 pic.twitter.com/DVx6CdVfgP — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) July 18, 2020

Готический собор XV века в Нанте уже горел 28 января 1972 года, после чего был закрыт на три года на ремонт.

Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.

Собор святого Петра и Павла в Нанте - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции, всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.