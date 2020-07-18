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Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен
Собор Святых Петра и Павла в Нанте после пожара
Фото: Reuters

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пожарные справились с огнем в соборе Святых Петра и Павла в Нанте, однако был полностью уничтожен большой орган и нарушена прочность здания, сгорела значительная часть внутреннего убранства храма XV века, передает в субботу телеканал BFMTV.

В Нант из-за пожара прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс в сопровождении министра культуры Розлин Башло и главы МВД Жеральда Дарманена.

Премьер воздал честь "самоотверженности и профессионализму" пожарных, которые работали с "замечательной эффективностью". Он также выразил солидарность нации жителям Нанта и местному католическому сообществу. Кастекс высказался за скорейшее восстановление собора и пообещал, что государство примет в этом участие.

Сильный пожар возник в субботу утром в готическом соборе XV века в Нанте. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора. Сообщалось, что на месте происшествия были обнаружены три очага возгорания: один на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других - со стороны нефа. Прокурор Нанта Пьер Сеннес сообщил СМИ, что следов взлома извне не обнаружено.

Собор Святых Петра и Павла - кафедральный собор Нантской епархии, крупнейшая готическая церковь исторической Бретани и одна из крупнейших во Франции. Ее строили в период с 1434 по 1891 год.

Франция Нант

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