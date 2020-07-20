Эксперты констатировали фактический распад режимов контроля над вооружениями в мире

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ключевые проблемы международной безопасности, включая нераспространение ядерного оружия, были обсуждены в ходе специальной сессии на онлайн-конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

"Актуальность обсуждению придает сегодняшняя ситуация фактического распада режимов контроля над вооружениями", - отмечается в сообщении пресс-службы форума, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Эксперты также констатировали ускоряющееся развитие новых видов ядерных и обычных вооружений и военных технологий, крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), неопределенность в отношении Договора СНВ, нестабильную ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и ядерной программы Ирана.

В конференции приняли участие ведущие мировые эксперты в сфере ядерной безопасности, сокращения и контроля над вооружениями, ученые, политики и дипломаты. Среди них - президент РАН Александр Сергеев, профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин, экс-замгенсека НАТО и заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер и др.

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы создан решением Международной конференции по предотвращению ядерной катастрофы, состоявшейся 24-25 мая 2007 года в Люксембурге. Он является одной из наиболее крупных неправительственных организаций, объединяющих ведущих мировых экспертов в области нераспространения ядерного оружия, сокращения и ограничения вооружений.