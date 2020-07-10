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Лавров заявил, что Россия не будет уговаривать США остаться в ДСНВ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия гарантировано сможет обеспечить свою безопасность в случае непродления Договора об СНВ, уговаривать США остаться в Договоре не будет, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам продление нужно настолько, насколько это нужно американцам", - сказал он в пятницу на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

И если, по его словам, "они категорически отказываются, мы их уговаривать не будем". "Мы знаем, и это твердая уверенность, что мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу, даже в отсутствие этого договора", - подчеркнул министр.

"О том, что мы будем делать в случае завершения срока действия этого договора без какого-либо последующего действия, я не знаю. По-моему, об этом говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий", - сказал министр. По его словам, "при отказе от продления варианты могут быть различными".

"Но общая направленность, я вас могу заверить, будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - заявил Лавров.

О Договоре об СНВ

ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет. Срок его действия истекает 5 февраля 2021 года.

Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ, однако американская сторона медлит с ответом.

Сергей Лавров МИД ДСНВ США

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