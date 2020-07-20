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В Госдуме заявили, что ввод Египтом войск в Ливию уравновесит силы в регионе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ввод Египтом военного контингента в Ливию обеспечит баланс сил в зоне конфликта и заставит стороны сесть за стол переговоров, заявил "Интерфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Поддержка Египтом маршала Хафтара должна уравновесить военные силы в регионе и подтолкнуть стороны сесть за стол переговоров", - сказал Красов в понедельник, комментируя решение парламента Египта наделить президента правом направить войска в Ливию.

Ранее в понедельник парламент Египта единогласно одобрил мандат президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси на отправку контингента египетских военных в Ливию.

В Ливии в настоящее сейчас сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия (ПНС) со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство в Тобруке. Последнее поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмовал столицу страны Триполи с апреля 2019 года.

В течение 14 месяцев ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

Ас-Сиси обещал ввести войска в Ливию, если силы ПНС попытаются захватить Сирт и Аль-Джуфру.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Госдума Ливия Египет

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