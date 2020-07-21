В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом: 11 больных в активной форме и шесть бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев восемь зафиксированы внутри страны, все на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, три активных и один бессимптомный ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 35 новых случаев заражения коронавирусом: 22 больных в активной форме и 13 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали четыре тысячи.

634 человека, зарегистрировано 83 693 активных случаев заражения при 2 015 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 73 новых случая заболевания, все в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 459 больных с коронавирусом: в Гонконге – 1 958 (при 12 случаях смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 455 (семь случаев смерти).