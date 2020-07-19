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В Китае за сутки выявили почти 60 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 58 новых случаев заражения коронавирусом: 16 больных в активной форме и 42 бессимптомных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Из активных случаев 13 зафиксированы внутри страны - в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, три активных и 12 бессимптомных ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 36 новых случаев заражения: 22 больных в активной форме и 14 бессимптомных. Из активных случаев 16 зафиксированы в Синьцзяне, шесть активных и девять бессимптомных "импортированы".

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 83 660 активных случаев заражения при 2 007 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 64 новых случая заболевания: все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 2 277 больных с коронавирусом: в Гонконге - 1 777 (при 12 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 454 (семь случаев смерти).

Китай Коронавирус

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