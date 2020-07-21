В США подготовили законопроект о хакерских атаках на исследования вакцины против COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует во вторник внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил портал Axios.

У портала есть копия законопроекта. Его разработка связана с обвинениями в хакерских атаках против Китая, Ирана и России. Якобы спецслужбы этих стран пытаются украсть информацию об исследованиях и разработках вакцин за границей.

"Мы видели, что другие страны, такие, как Китай, используют коронавирус, для получения политических преимуществ в других странах. Мы не можем позволить нашим инновациям быть использованными Китаем, Россией или любыми другими хакерами", – заявил Маккарти Axios.

Законопроект уполномочивает президента вводить санкции в отношении любого иностранного лица, которое занимается в киберпространстве деятельностью, угрожающей национальной безопасности или здоровому развитию экономики Соединенных Штатов.

Он также дает президенту полномочия блокировать собственность таких иностранных субъектов и запрещать им въезд в США.

Законопроект предусматривает доклад госсекретаря и директора Национальной разведки Конгрессу с подробным описанием масштабов иностранной кибердеятельности, расширяет полномочия федеральных правоохранительных органов для принятия мер в соответствии с рекомендацией комиссии по защите киберпространства.

Ранее Россия объявила о разработке вакцины в научно-исследовательском центре имени Гамалеи. Успешно завершилась стадия клинических испытаний. Лекарство пока не сертифицировали, но могут запустить в производство с опережением графика.