Число жертв COVID-19 в мире приблизилось к 610 тыс. человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом COVID-19 заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 по московскому времени вторника 609 887 человек, увеличившись за сутки на 4 682, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число летальных исходов, связанных с коронавирусом, за сутки в мире накануне, 20 июля, составило 3067 человек. Число заражений COVID-19 в мире, по данным университета, на утро вторника достигло 14 701 198, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 243 282 человек (у 169 227 человек - днем ранее), излечились от коронавирусной инфекции 8,28 млн человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В Соединенных Штатах по состоянию утро 21 июля суммарно выявлено 3 830 010 заражений (рост за сутки - 56 804), скончались 140 906 человек (+ 372 человека за сутки), излечились более 1,16 млн человек.

В Бразилии число выявленных заражений коронавирусом достигло 2 118 646 (рост за сутки - 20 257), умерли 80 120 человек (+ 632 человека за сутки), вылечены более 1,5 млн человек.

На третьем месте по числу заражений коронавирусом остается Индия, где за минувшие сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло с 1 118 043 до 1 15338, в этой стране скончались от коронавируса 28 082 человека, выздоровели 724 тыс. человек.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 45 397 человек, заразились 296 944 человека.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 78,7. В США на 1 млн населения скончались 434 человека, в Бразилии - 377, в Индии - 20, в Великобритании - 667.