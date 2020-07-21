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Тихановская обещала провести перевыборы в Белоруссии в течение полугода в случае ее победы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что в случае ее победы в течение полугода в стране будут проведены новые честные, справедливые и открытые выборы.

"Моя программа – это не привычная всем программа кандидата в президенты, главный пункт моей программы – это новые честные и справедливые выборы", - сказала Тихановская во время выступления на телевидении во вторник.

"Что я призываю вас сделать сейчас? Первое – стать независимыми наблюдателями. Второе – прийти на выборы, и именно 9 августа, никакого досрочного голосования. Третье – проголосовать за меня, Светлану Тихановскую. И наконец защищать свой голос", - подчеркнула кандидат.

Она пояснила, что на текущих выборах необходимо собрать рекордное количество наблюдателей, самое большое во всей истории независимой Беларуси, и зафиксировать реальный результат голосования. По ее словам, для этого создано много инициатив: "Честные люди", "Право выбора", "Зубр" и другие.

"Чем больше явка, тем тяжелее украсть наш голос. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Я призываю вас не оставаться дома 9 числа, иначе вы проголосуете за нынешнюю власть", - отметила Тихановская.

По словам кандидата, после того как будет "очевидный для всей страны реальный результат, выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать свои голоса".

Тихановская констатировала, что выборы 9 августа не будут свободными и честными, поскольку "ни одного из сильных лидеров не зарегистрировали в качестве кандидатов в президенты, возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей".

Именно поэтому, подчеркнула она, в Белоруссии необходимо провести новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов. "Также нужно изменить систему, чтобы вся власть в стране не была в руках одного человека", - добавила кандидат.

"После вступления в должность президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и для проведения честных выборов. Все необходимые действия будут совершены в течение полугода. Впервые за 20 лет в Беларуси у нас столько сил, что мы можем победить", - подчеркнула Тихановская.

Выборы президента Белоруссии должны состояться 9 августа.

Белоруссия Светлана Тихановская

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