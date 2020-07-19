На митинг в поддержку Светланы Тихановской в Минске пришли несколько тысяч человек

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье в парке Дружбы в Минске провела свой первый агитационный митинг, на который пришли несколько тысяч человек.

В акции приняли участие около семи тысяч человек, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна". Журналисты "Радио Свобода", которые пыталась вести онлайн-трансляцию акции, оценили число участников примерно в три-четыре тысячи человек.

Трансляция не удалась. Журналисты жалуются на отсутствие мобильного интернета в районе проведения митинга.

Вместе с Тихановской в митинге участвовала Вероника Цепкало - супруга экс-претендента в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Также в акции приняла участие Мария Колесникова - представитель штаба незарегистрированного в качестве кандидата в президенты экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.

На акции в Минске Тихановская и Колесникова призвали своих сторонников не участвовать в досрочном голосовании, а прийти на выборы непосредственно в день их проведения 9 августа.

При этом они предложили гражданам Белоруссии, которые намерены голосовать за Тихановскую, прийти на выборы с браслетами белого цвета, которые можно сделать из любого подручного средства. "Белый цвет символизирует свободу, что-то новое. Все те, кто будет с таким браслетом, это означает, что они против действующей власти", - заявила Цепкало.

Колесникова заявила на митинге, что в данный момент "важно проявить несогласие с действиями правительства". "На наше законное право подавать жалобы власти нам плюют в лицо отказами и отписками. Они вызывают ОМОН, меряют очередь этой линейкой своей странной. Пусть это нас только раззадорит. Мы должны продолжать дальше двигаться, любыми законными способами выражать свое мнение, показывать свое несогласие. Сейчас фиксируется каждая отписка, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновниками. Каждая попытка фальсификации на выборах будет зафиксирована и обнародована", - сказала она.

Кроме того, Вероника Цепкало заявила, что более 200 человек из разных стран работают над IT-платформой, которая должна помочь альтернативным кандидатам в президенты Белоруссии "минимизировать фальсификации" на выборах при подсчете голосов. По ее словам, в разработке участвуют специалисты, проживающие в Белоруссии, на Украине, в Чехии, Германии и других странах.

Объединение оппозиции

На минувшей неделе штабы Тихановской, Цепкало и Бабарико заявили об объединении для проведения избирательной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Она заявила, что баллотируется в поддержку своего мужа - блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая и с тех пор находится в СИЗО.

Арестован также Виктор Бабарико. Экс-глава "Белгазпромбанка" вместе со своим сыном Эдуардом был задержан 18 июня, вскоре после объявления о своих президентских амбициях. Его обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов, отказав в регистрации Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Цепкало.