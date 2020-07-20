Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей из страны

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила TUT.BY, что ее дети вывезены из страны и находятся в безопасном месте. Раньше она говорила, что ей угрожают, что ее арестуют, а детей у нее отнимут.

19 июля главный редактор "Хартии'97" Наталья Радина рассказала журналистке Ольге Романовой, что помогла вывезти детей Тихановских в одну из стран Евросоюза по просьбе кандидата. По словам Радиной, дети Тихановской сейчас в безопасности, вместе со своей бабушкой.

Светлана Тихановская - жена известного политического блогера Сергея Тихановского. Он сам хотел выдвигаться в президенты, но был арестован в конца мая, а Центризбирком не принял документы от его представителей без его подписи. Его жена, чтобы его поддержать, решила сама пойти на выборы. Ей удалось собрать необходимое количество подписей в поддержку выдвижения. 14 июля ЦИК ее зарегистрировал вместе с еще четырьмя кандидатами.

У Тихановских четырехлетняя дочь и десятилетний сын.

Президентские выборы пройдут 9 августа.