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США обвинили двух китайских хакеров в попытках добыть информацию о вакцине от COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно обнародованному во вторник заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

"И Китай теперь занял место в этом постыдном клубе таких стран как Россия, Иран и Северная Корея, которые дают убежище киберпреступникам в обмен на работу на эти государства; в данном случае (им дали убежище - ИФ), чтобы утолять алчный голод Коммунистической партии Китая в отношении заработанной тяжелым трудом интеллектуальной собственности американских и некитайских компаний", - приводит агентство выдержки из заявления помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона Демерса.

Сторона обвинения утверждает, что хакеры в январе вторглись в компьютерные сети биотехнической компании из штата Массачусетс, которая вела поиск потенциальной вакцины от коронавируса. Затем хакеры обследовали на предмет уязвимости сети компании в штате Мэриленд, которая занималась похожей научной деятельностью.

Однако, уточняет AP, из обвинительного заключения неясно, смогли ли хакеры получить доступ к информации, связанной с разработкой вакцин.

США и некоторые их западные союзники в последнее время обвиняют Россию, Китай и Иран в хакерских атаках на ведомства, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Так, лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует во вторник внести на рассмотрение законопроект, предусматривающий наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил портал Axios.

США Китай коронавирус

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