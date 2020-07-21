Жителей более 30 штатов США обязали самоизолироваться по приезде в Нью-Йорк

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Власти штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут в связи с эпидемией коронавируса в США требуют от лиц, прибывающих из 31 другого штата, уходить на 14 дней в карантин, сообщает издание The Hill.

Издание отмечает, что впервые подобные меры эти три штата объявили в конце июня: первоначально в список эпидемиологически неблагополучных штатов входили Алабама, Арканзас, Флорида, Вашингтон, Техас, Юта. В этот вторник список пополнили еще десять штатов, включая Аляску, Миссури, Монтану, Индиану, Небраску.

Карантин требуется для лиц из тех штатов, где тесты подтвердили заражение коронавирусом у более чем 10 человек на 100 тыс. населения, или где более 10% анализов показали положительный результат.

The Hill напоминает, что Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут пытаются предотвратить новые вспышки коронавируса на своей территории после того, как ранее в 2020 году этот регион был эпицентром заболевания в США. Так, в штате Нью-Йорк 4 апреля выявили 12 274 случаев коронавируса, а теперь в сутки в среднем - 725. Всего с начала эпидемии в этом штате зафиксировали 408 181 случай заболевания при 25 058 летальных исходах среди инфицированных.

Между тем, отмечают американские СМИ, в данный момент в 42 штатах страны растет количество выявляемых случаев вируса. Особенно серьезная ситуация складывается во Флориде, Техасе и Луизиане.

Соединенные Штаты занимают первое место среди всех стран мира по количеству заражений коронавирусом и летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,9 млн случаев заражения, свыше 144,4 тыс. заболевших скончались. Более 1,86 млн человек выздоровели.